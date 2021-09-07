Наличие нефтепродуктов в донных отложениях под Новороссийском не превышает норму

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском не превышает допустимых норм предельно допустимой концентрации. Содержание углеводородов в морской воде также значительно ниже нормы, говорится в сообщении КТК.

Пробы морских донных отложений взяла 1 сентября экоаналитическая лаборатория "Сфера" в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке и прилегающих районах.

"В соответствии с протоколом лабораторного анализа, содержание в донных отложениях нефтепродуктов не превышает предела обнаружения", - отмечает Каспийский трубопроводный консорциум.

Кроме того, результаты отбора проб морской воды и замеры воздуха в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума также не выявили превышения норм предельно допустимой концентрации, следует из пресс-релиза компании.

Об аварии

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным Каспийского трубопроводного консорциума, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.