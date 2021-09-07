СК завершил еще одно дело экс-полицейских, бравших взятки за получение водительских прав

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, выдававших водительские права за взятки. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александра Галкина, Романа и Алексея Долбеевых, а также гражданских лиц Александра Соловьева, Михаила Калинина и Дмитрия Белова. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сообщили в СК. Галкину, Соловьеву и Роману Долбееву инкриминируются семь эпизодов преступления, другим соучастникам - от двух до шести эпизодов. "Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - уточнили в СК.

По данным следствия, в 2012 году Галкин и Долбеевы, действуя в составе организованной группы совместно с Соловьевым, Калининым и Беловым, за взятки помогали получать водительские права на основании сфальсифицированных документов об обучении в автошколе и без фактической сдачи кандидатами в водители квалификационных экзаменов на право управления автомобилем. Сумма взятки за получение водительского удостоверения составляла от 20 до 27,5 тыс. рублей.

Ранее бывшие полицейские и их сообщники были осуждены Замоскворецким районным судом города Москвы за совершение аналогичных преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы.