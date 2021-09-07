Следствие считает, что мэр Кривого Рога покончил с собой

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские следователи не нашли доказательств того, что мэр Кривого Рога Днепропетровской области Константин Павлов, тело которого найдено в его доме 15 августа, был убит. Они считают, что он совершил самоубийство.

"Оспорена версия совершения умышленного убийства и инсценирования самоубийства. На сегодняшний день <...> главной версией [причины смерти мэра] следствие рассматривает самоубийство, осуществленное по мотивам, связанным с личной жизнью или его пребыванием в должности мэра", - сказал на брифинге во вторник заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк. Он добавил, что следствие не отбрасывает пока версию о доведении Павлова до самоубийства.

На брифинге также было отмечено, что в мэрии Кривого Рога ранее были выявлены некие злоупотребления, однако по ним еще проводится аудиторская проверка.

По информации с камер видеонаблюдения, в момент происшествия мэр был дома один. В его крови не обнаружено спирта или следов наркотиков. Для выяснения причины смерти мэра следствие провело, по словам Батюка, ряд обысков, а также допросило более 180 лиц из числа знакомых, родственников, коллег и других.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Константин Павлов был найден 15 августа мертвым в своем доме в селе Вольное. По факту гибели Павлова открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Следствие заявляло, что рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. 25 августа бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул был избран и. о. градоначальника города.