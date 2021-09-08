Суд в Австралии приговорил планировавших совершить теракт мужчин к 10 годам тюрьмы

СИДНЕЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин, планировавших совершить террористический акт в Мельбурне в 2018 году, были приговорены к 10 годам тюремного заключения. Об этом во вторник вечером сообщило издание The Age.

По его данным, обвиняемые в терроризме и подготовке к теракту Эртунк и Самед Эриклиоглу, а также Ханифи Халис были приговорены Верховным судом штата Виктория к 10 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение в течение 7,5 года. Поскольку все осужденные уже провели в заключении более трех лет, просить о досрочном освобождении они смогут в середине 2026 года. Судья Майкл О'Коннелл отметил, что приговор мужчинам был смягчен, "поскольку они вряд ли собрались бы совершить теракт без побуждения тайного агента полиции".

Осужденные мужчины, проживавшие в северных пригородах Мельбурна, были арестованы 20 ноября 2018 года во время контртеррористических рейдов, проведенных федеральной полицией Австралии совместно с полицейским управлением штата Виктория. Их обвинили в подготовке и планировании террористического акта, доказательством чего стало намерение приобрести автоматическую винтовку и научиться стрелять из нее. В ходе предварительных слушаний по делу все мужчины признали свою вину и раскаялись, заявив, что отказались от радикальных взглядов и больше не поддерживают идеологию ИГ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещена в РФ).