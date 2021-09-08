После землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике один человек погиб

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Жертвой землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник вечером у города Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики, стал один человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Milenio губернатор региона Эктор Астудильо.

"Меня только что проинформировали, что в муниципалитете Коюка-де-Бенитес погиб человек, потому что на него упал столб", - сказал он. Упомянутый политиком район находится рядом с Акапулько. По словам Астудильо, сведений о значительном материальном ущербе не поступало.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от Акапулько. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке.

Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.