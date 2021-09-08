СК выяснил причину опрокидывания судна у берегов Заполярья

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Причиной опрокидывания судна с рыбаками в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области стал резкий крен от волны, сообщили в среду в Следственном комитете РФ.

"По данным следствия, 7 сентября текущего года маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения", - говорится в сообщении СК.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения маломерного судна в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта").

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Мурманского следственного отдела на транспорте, уже допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы. Продолжаются поиски пропавших без вести.