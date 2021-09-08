В Бурятии двое браконьеров выловили байкальского омуля почти на 845 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали двух браконьеров, незаконно добывших 116 особей байкальского омуля. Сумма ущерба составила более 844 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"Сотрудники сил специального назначения при патрулировании озера Байкал в местности Лемасово задержали двух жителей Кабанского района Бурятии, которые занимались незаконной добычей водных биоресурсов в период нереста. У браконьеров были изъяты резиновая лодка, 120-метровая рыболовная сеть и 116 хвостов байкальского эндемика - омуля, добытого незаконным путем", - сообщили в ведомстве.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

Ущерб при вылове одной особи байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста - 7 280 рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 5 тыс. рублей.

"За незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную в местах нереста или на миграционных путях к нему, нарушителям, в том числе группой лиц по предварительному сговору, грозит уже уголовная ответственность, которая влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет", - отметили в ведомстве.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны. Особь весит около 1,5 кг, а его средняя длина составляет около 60 см.