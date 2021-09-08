Мужчина и десятимесячный мальчик пострадали при столкновении трех машин в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Три машины столкнулись на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, в результате пострадали мужчина и десятимесячный мальчик. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"На Волоколамском шоссе у дома 95 в сторону центра произошло столкновение трех автомашин, в результате чего пострадал 10-месячный мальчик и водитель одного из автомобилей", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД пояснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, не соблюдая дистанцию, столкнулся с Ford, который ехал впереди. Водитель Ford в свою очередь въехал в автомобиль Lada. "Малыш находился в Lexus в специальном детском удерживающем устройстве, его госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга", - добавили в управлении.

Также пострадал водитель Ford, у него травмы несерьезные.