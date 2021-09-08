Тело погибшего главы МЧС 8 сентября спецбортом доставят в Москву

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тело погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева доставят в среду в Москву спецбортом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Тело министра по чрезвычайным ситуациям доставят в Москву в среду бортом МЧС", - сказал он.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Он спасал кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991-го занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 года по май 2018-го был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.