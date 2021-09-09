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Аэропорт Крайстчерча на два часа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Полиция опрашивает двух человек в связи с инцидентом

СИДНЕЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Аэропорт новозеландского Крайстчерча был эвакуирован в четверг из-за угрозы взрыва. Об этом сообщило полицейское управление страны.

По данным полицейских, подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство, был обнаружен в сумке, оставленной на контрольно-пропускном пункте у входа в терминал. "Терминал для внутренних рейсов был эвакуирован в качестве меры предосторожности. К работе было привлечено специальное подразделение по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов Минобороны Новой Зеландии. Полиция опрашивает двух человек в связи с этим инцидентом", - указано в сообщении ведомства.

По данным радиостанции Radio New Zealand, работа служб аэропорта была приостановлена на два часа. Несколько рейсов в города Новой Зеландии были отправлены с задержкой.

В полиции уточнили, что угрозы безопасности аэропорта нет. Проводится расследование произошедшего.

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