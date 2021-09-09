Мэр Рыбинска попал в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Рыбинска Денис Добряков в четверг попал в аварию в Мышкинском районе Ярославской области. В результате ДТП он не получил травм.

"Произошло ДТП, была вызвана скорая помощь незамедлительно. Травмы есть, двое пострадавших в сознании были увезены в больницу", - сказал Добряков ТАСС.

По его словам, сам он не пострадал. Мэр уточнил, что его автомобиль столкнулся с другой машиной. Добряков находился в салоне автомобиля один.

Администрация города сообщила во "ВКонтакте", что ДТП произошло в 8:45 в районе деревни Охотино. Добряков находился за рулем автомобиля Lexus GX460. В условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. Мэр получил ушибы и вызвал на место скорую. Пассажир и водитель ВАЗ-2110 были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Обоим автомобилям причинен материальный ущерб.