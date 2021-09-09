Полиция проверяет информацию мужчине с автоматом на востоке Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о мужчине с огнестрельным оружием, который был замечен на улице Короленко на востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В 10:20 в службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что на улице Короленко замечен гражданин, у которого в руках, по предварительным данным, оружие неустановленного типа. Полицейские прибыли на место, проводится проверка данной информации", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что у мужчины был замечен автомат, настоящий или муляж устанавливается.