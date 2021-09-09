Двух жителей Иркутска объявили в розыск по подозрению в покушении на убийство ребенка

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи объявили в федеральный розыск двух жителей Иркутска, которые подозреваются в покушении на убийство шестилетнего ребенка. Об этом в четверг сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"В совершении указанного преступления подозреваются жители Иркутска - Маценко Ирина Юрьевна, в момент совершения преступления находившаяся за рулем автомобиля Nissan, и ее брат Маценко Дмитрий Юрьевич. В настоящее время они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 7 сентября подозреваемые подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке одного из зданий в рабочем поселке Маркова Иркутской области. Мужчина вышел из машины и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся.

В ведомстве отметили, что умысел подозреваемых не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины. Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установили личности злоумышленников.