{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двух жителей Иркутска объявили в розыск по подозрению в покушении на убийство ребенка

Подозреваемые подожгли автомобиль, внутри которого находилась шестилетняя девочка

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи объявили в федеральный розыск двух жителей Иркутска, которые подозреваются в покушении на убийство шестилетнего ребенка. Об этом в четверг сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"В совершении указанного преступления подозреваются жители Иркутска - Маценко Ирина Юрьевна, в момент совершения преступления находившаяся за рулем автомобиля Nissan, и ее брат Маценко Дмитрий Юрьевич. В настоящее время они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 7 сентября подозреваемые подъехали на автомобиле Nissan Qashqai к парковке одного из зданий в рабочем поселке Маркова Иркутской области. Мужчина вышел из машины и облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованный автомобиль Mazda 6, в салоне которого находилась шестилетняя девочка. Затем он поджег автомобиль и скрылся.

В ведомстве отметили, что умысел подозреваемых не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам. Девочка, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины. Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установили личности злоумышленников.

Теги
РоссияИркутская область
При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 14 человек
По предварительной информации, среди погибших нет медперсонала
При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 14 человек
Читать полностью