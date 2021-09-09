В Казани в ДТП с автобусом погиб один человек

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще 11 пострадали в ДТП на трассе Казань - Оренбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"При столкновении автобуса и легкового автомобиля, предварительно, пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок. Один [человек] погиб на месте до приезда СМП. Один пострадавший в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в Минздраве.

По сообщениям ведомства, пострадавший ребенок будет доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу, девять человек - в РКБ. На место ДТП вылетел вертолет санавиации РКБ.

Ранее в МВД региона сообщили, что ДТП произошло на 71-м километре автодороги Казань - Оренбург, столкнулись автобус и Honda Civic. Сообщалось о трех пострадавших и одном погибшем.

В новость были внесены изменения (12:29 мск) - меняется число пострадавших.