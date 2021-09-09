В Петербурге задержали участкового, подозреваемого в незаконном присвоении квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники службы собственной безопасности главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участкового, подозреваемого в незаконном отчуждении квартиры. Ее хозяин умер, не оставив наследников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками службы собственной безопасности главка задержан старший участковый уполномоченный 26-го отдела полиции. Установлено, что указанный сотрудник в период с марта по ноябрь 2018 года совершил действия по незаконному отчуждению квартиры умершего гражданина, не оставившего наследников", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, квартира регистрировалась на участников преступной группы, в которую входил участковый, затем ее продали не менее чем за 3,35 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что в отношении участкового и его сообщников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").