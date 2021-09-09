Метро Москвы подало иск к фигуранту дела о перекрытии дорог на незаконной акции 23 января

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Столичный метрополитен подал иск к фигуранту дела о перекрытии дорог на несогласованной акции 23 января в Москве Глебу Марьясову на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

"Сегодня в ходе заседания суда по уголовному делу в отношении Марьясова представитель метрополитена заявил иск на 1 541 148 рублей. По мнению истца, в день проведения акции на работу в метро Москвы вышло дополнительное число сотрудников, и на оплату их труда потребовалась указанная выше сумма", - сказал защитник Марьясова.

По его словам, сам подсудимый не согласен с позицией метрополитена. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, иск в рамках уголовного дела может быть заявлен только при наличии прямого ущерба от преступления. Здесь метрополитен заявляет о якобы имевшем место опосредованном вреде", - подчеркнул Захватов.

По версии следствия, на незаконной акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Марьясов стал первым обвиняемым по этому делу, вину он не признает.