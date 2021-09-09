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На востоке Грузии вооруженный человек ворвался в здание банка

В МВД страны утверждают, что "проводятся все необходимые оперативные и неотложные мероприятия"

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахети на востоке страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МВД Грузии.

"Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. По предварительной информации, в филиал Банка Грузии ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции сразу же после поступления сообщения о нападении в режиме неотложного реагирования огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию", - уточнило министерство.

В МВД утверждают, что "проводятся все необходимые оперативные и неотложные мероприятия". Ведомство призывает работников СМИ соблюдать меры безопасности и подчиняться требованиям полиции.

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