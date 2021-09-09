{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Тверской области признал Шестуна склонным к побегу

Шестун требовал снять с его дела так называемую красную полосу
Александр Шестун (слева) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Александр Шестун (слева)
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отклонил жалобу осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который считает незаконным решение дисциплинарной комиссии ИК-6 в Тверской области о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Барановский.

"Сегодня в Бежецком суде было вынесено решение по иску экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к исправительной колонии (ИК) № 6 и УФСИН по Тверской области. Несмотря на отсутствие свидетелей и полноценных доказательств, статус "склонного" с моего подзащитного не сняли, и правосудие решило, что Шестун готовится к побегу", - сказал собеседник агентства.

Шестун требовал снять с его дела так называемую красную полосу - статус "склонный к побегу".

В начале мая дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ. Позже его супруга Юлия Шестун сообщила ТАСС о якобы предвзятом отношении к нему руководства исправительной колонии.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установили следствие и суд, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Вину Шестун категорически отвергает.

Теги
РоссияТверская область
Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта
Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет
Читать полностью