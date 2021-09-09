Суд в Тверской области признал Шестуна склонным к побегу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отклонил жалобу осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который считает незаконным решение дисциплинарной комиссии ИК-6 в Тверской области о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Барановский.

"Сегодня в Бежецком суде было вынесено решение по иску экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к исправительной колонии (ИК) № 6 и УФСИН по Тверской области. Несмотря на отсутствие свидетелей и полноценных доказательств, статус "склонного" с моего подзащитного не сняли, и правосудие решило, что Шестун готовится к побегу", - сказал собеседник агентства.

Шестун требовал снять с его дела так называемую красную полосу - статус "склонный к побегу".

В начале мая дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ. Позже его супруга Юлия Шестун сообщила ТАСС о якобы предвзятом отношении к нему руководства исправительной колонии.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установили следствие и суд, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Вину Шестун категорически отвергает.