Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Небольшой пассажирский самолет компании Cape Air совершил в четверг жесткую посадку в городе Провинстаун (штат Массачусетс). Как сообщил глава города Алекс Морзе, семь человек, находившихся на борту, госпитализированы.

"Рейс компании Cape Air с шестью пассажирами приземлялся в Провинстауне, погода создала сложности, что привело к жесткой посадке. К счастью, жертв нет, шесть пассажиров и пилот доставлены в больницу", - написал он на своей странице в Facebook.

О тяжести состояния пострадавших не сообщается.