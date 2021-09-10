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Стрельба в США

NBC: в Иллинойсе произошел инцидент со стрельбой

Шесть человек ранены

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой произошел в городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), шесть человек доставлены в больницу. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC.

По его сведениям, в четверг вечером полиция получила уведомление о том, что в результате стрельбы ранены 12 человек, однако точное число пострадавших и причина случившегося пока не известны.

Отмечается, что в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и автомобиля, однако правоохранительные органы пока не знают, связан ли этот инцидент со стрельбой. Согласно информации местного подразделения телеканала Fox News, полицейские занимаются поисками шести подозреваемых.

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