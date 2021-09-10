В результате ДТП в Сириусе пострадали четыре женщины

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Рекордов в федеральной территории Сириус, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе местного отдела МВД России. В результате аварии травмы получили четыре пассажирки автомобиля Lada Granta.

"В результате ДТП, четыре женщины-пассажирки Lada Granta в возрасте от 50 до 60 лет были доставлены в медицинское учреждение", - сообщил представитель отдела МВД.

ДТП произошло около 20:00 мск в четверг. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta, совершая левый поворот, не предоставила преимущество встречному автомобилю Toyota Camry, в результате чего произошло столкновение. Затем Toyota вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.