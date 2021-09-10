Тела рыбаков, пропавших без вести после ЧП с судном в Заполярье, могло унести в море

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Тела двух рыбаков, которые пропали без вести после опрокидывания судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области, унесло в открытое море. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Скорее всего, оставшихся рыбаков не найдут, их унесло течением в море. Опрокидывание судна произошло в море, а потом только его прибило к берегу. Все варианты, которые были береговые, проверили", - сказал собеседник агентства.

По информации СК РФ, 7 сентября маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на месте ЧП обнаружен один погибший. 8 сентября морской спасательный центр Мурманска сообщил о нахождении еще одного пассажира судна без признаков жизни недалеко от места ЧП. Поиски двух пропавших без вести рыбаков продолжаются.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). Над выяснением всех обстоятельств ЧП продолжают работать следователи и криминалисты, допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы.