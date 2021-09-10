Ущерб линиям волоконно-оптической связи от пожаров в Якутии составил 30 млн рублей

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ущерб линиям волоконно-оптической связи (ВОЛС) от лесных пожаров в Якутии превысил 30 млн рублей. Практически все повреждения устранены, сообщили ТАСС в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

"В этом году в результате пожаров в Якутии пострадало много линий ВОЛС. <...> По предварительным данным, в период пожароопасного сезона инфраструктура связи понесла убытки на сумму более 30 млн рублей. На данный момент практически все поврежденные сети восстановлены", - сказал глава министерства Анатолий Семенов.

Огонь повредил также сотни опор ЛЭП, энергетики и добровольцы круглые сутки восстанавливали и защищали их от огня.

Защита ЛЭП

Масштабные пожары в Якутии также приводили к отключению света в некоторых районах. Огонь уничтожал не только деревья, но и линии электропередачи (ЛЭП). Всего, по данным "Якутскэнерго", было повреждено свыше 260 опор ЛЭП. Энергетики, несмотря на сильный дым, все лето занимались восстановлением линий. Им приходилось неделями жить возле опор, защищая их от огня.

По словам мастера участка Бердигестяхского района электрических сетей Алексея Михеева, за десять лет работы он впервые столкнулся с такими крупными пожарами. "Впервые такое вижу, чтобы столько опор упало, - сказал он. - Мы работаем по всему Горному району, в наши обязанности входит ремонт и техническое обслуживание. В этом году нам приходилось тушить пожары, для защиты линий вести противопожарную окопку у опор (уборка находящейся рядом с опорами поросли, валка деревьев - прим. ТАСС)".

В каждой бригаде в основном работают по четыре-пять человек. Основные подручные средства у каждого - это лопаты и ранцевые лесные огнетушители. "Бывало, что дежурили по две недели. В селе Магарас был большой пожар, и мы там практически жили: дежурили, осматривали каждый день, некоторые тушили опоры. Ночевали обычно в палатках. Еще у нас есть передвижная восьмиместная будка, которую мы перевозили на каждый участок возгорания", - добавил мастер.

Больше всего от огня пострадала линия "Чурапча - Хандыга", которая проходит по территории трех районов Якутии - Таттинского, Томпонского и Чурапчинского. По словам мастера электрических сетей в Таттинском районе Романа Рахлеева, всего на этой линии пострадало 133 опоры. Из них восстановлено 84, осталось еще 49.

"Сильные пожары у нас проходили с середины июня до середины августа. <...> Ночевали возле ЛЭП, в будке, палатке, иногда под открытым небом, как получалось. Работа шла с семи утра до десяти вечера. Бывало, что неделю в лесу проводим, потом на день возвращаемся. Заправляемся, берем продукты и снова в лес - на неделю. Ночью приезжаем, когда вся семья спит, и уезжаем тогда, когда все спят. Ну а что поделать? Это наша работа".

Из министерства - в добровольцы

В июле сотрудник регионального Минпромгеологии Александр Семенов в числе 70 добровольцев из различных министерств направился в Горный район Якутии. Он три дня участвовал в тушении пожаров в разных локациях. В первые сутки группу разделили, и Семенова направили на борьбу с огнем в 20 км от села Магарас, к которому подбирался пожар.

"Прежде опыта в тушении пожаров у меня не было. Но решили, что любая помощь будет нужна. В этом году все ощутили ситуацию с пожарами в республике, когда [в населенных пунктах] стоял плотный дым", - говорит Александр.

Специалист из Минпромгеологии Якутии Дмитрий Зыков поехал добровольцем на тушение пожаров в августе, тоже на три дня. Основными правилами, которые озвучили по прибытии, было - не геройствовать, не заходить самим в лес и не ходить по одному.

Группу, собранную добровольческим штабом по борьбе с пожарами, направили в село Магарас. Волонтеры находились у минерализованной полосы и следили за тем, чтобы огонь не пересек ее. Всего было 11 добровольцев и два водовоза. Работа длилась по 12 часов и шла по очереди, когда одна половина волонтеров спала, другая работала. У всех были палатки и спальники.

"Наш участок был более-менее спокойный, основной огонь был потушен. Протяженность патрулирования составляла примерно 3 км. Мы ходили вдоль борозды. Огонь отдельными очагами двигался по земле, его было видно по слабой дымке, и возгорание затухало после того, как догорит сухая ветка или трава. <...> Как только мы видели, что огонь подбирается, мы шли к водовозам и сообщали. Те подъезжали к участку и тушили, - рассказал Дмитрий. - Самое тяжелое?.. Работать ночью. Огонь не выбирает время, когда гореть. И было так, что он подступал к минерализованной полосе именно ночью".

Работа еще впереди

Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами прекратил формировать и направлять в районы группы из волонтеров.

Собранные штабом денежные средства заморожены, накопленное оборудование и экипировка загружены в контейнеры - до следующего пожароопасного сезона. Сохранены списки добровольцев с их контактами на тот случай, если понадобится в будущем их помощь. Всего через штаб прошло свыше 1,2 тыс. добровольцев.

При этом работа штаба продолжается. Недавно добровольцы, которые первыми участвовали в тушении пожаров, по идее якутского общественника Антона Васильева в селе Магарас заготовили под дрова упавшие деревья. Получилось всего около 75-80 кубометров - дрова предназначены для многодетных и социально незащищенных семей, часть дров уже развезена.

"Мы сейчас думаем о том, как провести работу по снижению рисков возникновения подобных пожаров, готовим письма в органы власти. Также хотим провести работу по рациональному использованию сгоревшего леса, - сказал сопредседатель штаба, общественник Айыл Дьулурха. - Мы хотим сохранить ту модель, которая позволила нам эффективно работать и взаимодействовать со всеми органами власти, общественниками, партиями. Хочу использовать этот опыт в других проектах, перед другими глобальными задачами, которые стоят перед республикой".

Пожары в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. По данным властей, площадь всех природных пожаров в Якутии, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.

Всего на территории региона, по данным на утро пятницы, действуют 49 природных пожаров, за сутки ликвидировано четыре на площади 563,3 га. На тушении задействовано 362 человека и 45 единиц техники.