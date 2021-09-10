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В Китае четыре человека погибли во время работ на железной дороге

Пострадали 14 человек

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще 14 получили ранения и травмы в пятницу при проведении монтажных работ на железнодорожной ветке в районе города Чэнду на юго-западе Китая. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло примерно в 14:00 по местному времени (09:00 мск) в ходе установки заграждений, которые были предназначены для снижения шума и предотвращения загрязнения воздуха, вызываемого движением поездов.

Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Причины аварии устанавливаются, ведется следствие.

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