Спасатели ликвидировали пожар на территории Мордовского природного заповедника

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован. В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5 950 га, в северо-восточной части площадь, пройденная огнем, составила 6 400 га", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону прибыла на постоянное место дислокации. "На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки и комплекс дополнительных мероприятий в целях недопущения возникновения повторных очагов пожара", - сообщили в пресс-службе.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы.