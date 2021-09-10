В Калининграде ребенок лишился фаланги пальца на эскалаторе

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Двухлетний ребенок лишился фаланги пальца, упав на эскалаторе в одном из торговых центров в Калининграде. Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту происшествия, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 9 сентября. Житель Калининграда вместе с двухлетним сыном, который находился в коляске, пришел в торговый центр. Находясь на первом этаже торгового центра, возле эскалатора, мужчина высадил сына из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. В это время ребенок, оставшись без присмотра, встал на первую ступеньку ленты эскалатора, движущейся ему навстречу, и упал. "Кисть ребенка попала под ограничитель ступеней эскалатора, в результате чего малолетний получил травму в виде ампутации фаланги пальца на руке. Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении управления СК РФ.

Прокуратура области в связи с происшествием начала проверку создания безопасных условий для пребывания граждан в том числе несовершеннолетних в торговом центре, где пострадал ребенок. Ведомство также взяло под контроль ход доследственной проверки по факту происшествия.