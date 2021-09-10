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"Магнит" проведет расследование по факту отравления людей купленным в магазине арбузом

В торговой сети рассказали, что на прошлой неделе прошла плановая проверка качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сеть магазинов "Магнит" проведет собственное расследование по факту отравления семьи арбузом, купленным в одной из торговых точек сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Магнит" выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства", - отмечается в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли.

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