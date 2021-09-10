В Москве вернули родителям трехлетнего мальчика, который ночью ушел из дома

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ребенка, которого таксист нашел ночью на дороге на северо-востоке Москвы, вернули родителям, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В главке пояснили, что водитель такси в темное время суток на улице Гончарова заметил маленького мальчика, который шел вдоль дороги без взрослых. Мужчина сразу же остановился, посадил ребенка в машину и обратился в полицию. "Прибывшие на место происшествия полицейские забрали малыша. Позже мальчик был передан в медицинское учреждение. В результате проверки было установлено, что трехлетний ребенок вышел из квартиры никем не замеченный, в то время как его мать спала в другой комнате", - сказали в пресс-службе.

В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Ей может грозить административный штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток.

"Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает", - добавили в полиции.