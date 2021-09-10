В Ростове-на-Дону журналиста арестовали на 10 суток за пропаганду экстремистской символики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд Ростова-на-Дону в пятницу арестовал на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова за пропаганду экстремистской символики, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Игоря Хорошилова, привлеченного к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Хорошилов подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Хорошилов на персональной интернет-странице в соцсети разместил графическое изображение, содержащее атрибутику и информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), чем нарушил требования закона "О противодействии экстремистской деятельности".