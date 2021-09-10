Египтянин заявил о нападении на него акулы в Средиземном море

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Акула напала на человека в пятницу в Средиземном море в районе Эль-Аламейн на севере Египта. Об этом сообщил информационный портал Al Youm As Sabi. По данным из больницы в провинции Матрух, туда доставили 58-летнего мужчину с рваными ранами руки, который рассказал, что во время купания в море в местечке Сиди Абдель Рахман недалеко от Александрии на него напала акула. Отмечается, что инцидент произошел в трех километрах от берега.

Позднее министерство окружающей среды выступило с заявлением о том, что северное побережье Египта абсолютно "безопасно с точки зрения угрозы атак акул". По распоряжению министра в ведомстве была срочно создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия и определения, какой именно хищник мог напасть на отдыхающего. "Собранная специалистами информация указывает на то, что нападения акулы не было, а полученная египтянином во время купания травма была нанесена острым металлическим предметом, - говорится в распространенном заявлении министерства. - Форма раны не соответствует характеру травм, возникающих в результате нападения акул на людей".

Как указали в министерстве окружающей среды, "средиземноморское побережье Египта безопасно, случаев нападения акул на людей ранее зафиксировано не было". Специалисты продолжат мониторинг воды и обследования северного побережья, чтобы "успокоить граждан".

Ранее в Египте случались нападения акул на людей, но все они были зафиксированы в Красном море.