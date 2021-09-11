Парашютист погиб в Подмосковье, столкнувшись в воздухе с куполом другого парашюта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Парашютист во время прыжка столкнулся с куполом другого парашюта и упал, запутавшись в стропах. Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, мужчина погиб.

Инцидент произошел с 45-летним парашютистом в селе Коробчеево. "По предварительным данным, мужчина после выполнения воздушного элемента столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта, после чего, запутавшись в стропах отцепленного основного парашюта, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте", - сообщила Тертичная.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.