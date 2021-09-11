Режим КТО сняли в Буйнакском районе Дагестана, где уничтожили двух боевиков

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель оперативного штаба в республике.

"Начальником УФСБ России по Республике Дагестан - руководителем оперативного штаба в республике принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17:45 на отдельных участках в Буйнакском районе республики", - сообщил собеседник агентства.

Режим КТО был введен в пятницу утром на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, в ходе боестолкновения там были уничтожены два боевика. Пострадавших и потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не было.