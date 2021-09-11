Подросток на иномарке сбил маму с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток за рулем иномарки сбил женщину с пятилетним ребенком на тротуаре на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 2-й Владимирской улице у дома 64. "На маму с ребенком, идущих по тротуару, совершил наезд водитель автомобиля "Тойота Королла". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Женщину и 5-летнего мальчика госпитализировали", - сообщает Госавтоинспекция.

Предварительно, у женщины открытая черепно-мозговая травма, у ребенка ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.

"Водителем оказался 17-летний молодой человек, соответственно, без права управления транспортными средствами", - добавили в ГАИ. В ближайшее время водитель пройдет процедуру освидетельствования на опьянение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, по факту аварии проводится прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.