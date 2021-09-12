В Чите вертолет Robinson экстренно сел на реку из-за технической неисправности

ТАСС, 12 сентября. Следователи в Забайкалье проводят проверку по факту экстренной посадки самолета Robinson R-44 на реку Читинку в Железнодорожном районе города Читы из-за неисправности приборов. В результате авиаинцидента пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Забайкальском крае проводится проверка по факту авиаинцидента. Предварительно установлено, что 12 сентября 2021 года около 09:00 местного времени (03:00 мск) вертолет Robinson R-44 осуществил экстренную посадку на реку Читинку в Железнодорожном районе города Читы Забайкальского края из-за неисправности приборов. На борту вертолета находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки.