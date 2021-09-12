В Екатеринбурге задержали мужчину, который заперся в доме с гранатой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, который якобы закрылся дома с гранатой, задержан полицией. У него был муляж гранаты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он уже задержан, никаких взрывных устройств у него не имелось. <...> Тем не менее муляж гранаты, более известной в народе как "лимонка", у него имелся. Гражданина доставили в дежурную часть для допроса, спецоперации МВД дан отбой. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из районов Екатеринбурга мужчина забаррикадировался в квартире с гранатой. Как сообщил Горелых ТАСС, на указанный адрес выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Личность мужчины установлена - это местный житель 1977 года рождения.

В новость были внесены изменения (14:42 мск) - добавлена информация о задержании.