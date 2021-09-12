Прокуратура проводит проверку незапланированной посадки самолета в аэропорту Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет "Уральских Авиалиний", выполняющий рейс Москва - Новосибирск, не запланировано сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Транспортной прокуратурой организована проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"12 сентября в 03:48 воздушное судно авиакомпании "Уральские Авиалинии", выполняющее рейс U6-100 сообщением Москва - Новосибирск, совершило незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово), по причине технической неисправности - неустойчивое показание датчика скорости. <…> Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

На борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Рейс вылетел в 08:11 в Новосибирск.