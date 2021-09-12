Подросток погиб в результате стрельбы в парке аттракционов в Питтсбурге

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один подросток погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Согласно его сведениям, стрельба произошла в субботу в 20:15 по местному времени (03:15 воскресенья мск) в очереди за билетами на аттракцион. В результате пострадали два подростка, они были доставлены в больницу. Один из них вскоре умер, состояние второго оценивается как тяжелое.

Поиски подозреваемого продолжаются.

По сообщениям полиции, причиной стрельбы стала ссора.