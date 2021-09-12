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Автомобиль такси в Омске выехал на тротуар и сбил трех человек

Тяжесть травм пострадавших станет известна позднее

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Водитель, находившийся за рулем машины Яндекс.Такси, потерял управление и сбил в Омске трех человек на тротуаре. Об этом сообщается в воскресенье в официальной группе "ВКонтакте" УМВД по Омской области.

"В результате ДТП пострадали пешеходы: женщины 1978 г. р., 1982 г. р., мужчина 1958 г. р.", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 17:35 (14:35 мск) на улице Кирова. По данным УМВД, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал через полосу встречного движения на противоположный тротуар, где сбил людей, стоящий перед пешеходным переходом. Согласно фотографиям, опубликованным полицией, инцидент произошел с автомобилем Яндекс.Такси. Причины происшествия устанавливаются.

В пресс-службе омского Минздрава ТАСС сообщили, что пострадавшие проходят обследование, тяжесть травм станет известна позднее.

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