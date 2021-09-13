ВМС Колумбии конфисковали самую крупную партию кокаина с начала года

БОГОТА, 13 сентября. /ТАСС/. Колумбийские военные конфисковали 2,4 тонны кокаина, что стало самой крупной изъятой партией наркотиков с начала года. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны страны Диего Молано.
Logramos la mayor incautación de cocaína del año a bordo de una lancha tipo 'go fast', más de 2.4 toneladas. El 'Clan del Golfo' deja de recibir 80 millones de dólares que alimentan su actuar criminal, hay que romper cada eslabón del negocio del narcotráfico pic.twitter.com/cTMzvsuQTg— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 12, 2021
"Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2,4 тонны", - написал он в Twitter.
По словам министра, кокаин принадлежал преступной группировке "Клан залива". Стоимость партии оценивается в $80 млн.
Катер с наркотиками был обнаружен в 300 км от острова Сан-Андрес. Военные задержали пять человек, из них четверо - колумбийцы.
По данным ВМС Колумбии, с начала года были конфискованы 235 тонн кокаина.