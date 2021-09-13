СМИ: 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек получили в понедельник травмы на юго-западе Турции в результате аварии туристического автобуса, в котором могли находиться граждане России. Об этом сообщило информационное агентство Demiroren.

По его сведениям, на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени (совпадает с московским) столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем, как утверждает агентство, находился 41 турист из РФ и с Украины.

Согласно последним данным, в результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Между тем газета "Созджу" сообщает, что в туристическом автобусе находились только украинские граждане.

ТАСС пока не удалось получить комментарий генерального консульства РФ в Анталье.