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СМИ: 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

В результате аварии погиб водитель одного из транспортных средств
© AP Photo, архив

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек получили в понедельник травмы на юго-западе Турции в результате аварии туристического автобуса, в котором могли находиться граждане России. Об этом сообщило информационное агентство Demiroren.

По его сведениям, на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени (совпадает с московским) столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем, как утверждает агентство, находился 41 турист из РФ и с Украины.

Согласно последним данным, в результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Между тем газета "Созджу" сообщает, что в туристическом автобусе находились только украинские граждане.

ТАСС пока не удалось получить комментарий генерального консульства РФ в Анталье.

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