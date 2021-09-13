Бастрыкин поручил ускорить проведение проверки в отношении замглавы ставропольского СК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить проведение служебной проверки в отношении замруководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СК РФ.

"В связи с продолжающимися публикациями материалов в СМИ и социальных сетях критического характера председатель СК России поручил и. о. руководителя управления кадров Следственного комитета Малышкину М. А. ускорить проведение служебной проверки в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Демина А. С.", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил проанализировать все материалы, в том числе и доводы, опубликованные в СМИ и социальных сетях, и представить доклад о промежуточных результатах проверки.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что Демин якобы оказывал содействие фигурантам уголовных дел в Ставропольском крае.