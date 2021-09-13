В Волгограде сестер-близнецов госпитализировали после отравления дурманом

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Волгоградские врачи оценивают состояние двух девочек-близняшек как средне тяжелое, после того как накануне их доставили в больницу с признаками отравления, сообщили ТАСС в понедельник в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

По данным комитета, в воскресенье двух четырнадцатилетних девочек-близняшек госпитализировали в Волгограде с признаками отравления. Предположительно, семенами дурмана.

"Врачи-токсикологи оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

