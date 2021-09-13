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В Белгородской области упал легкомоторный самолет

Пилот погиб

ТАСС, 13 сентября. Легкомоторный самолет рухнул между селами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 17:05 мск поступило сообщение о падении легкого самолета между селом Бехтеевка и селом Соколовка Прохоровского района", - сказали в ведомстве.

На место падения выехали пожарные, спасатели из главка МЧС, медики и полицейские.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на борту был только пилот. Он погиб. Устанавливаются причина случившегося.

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