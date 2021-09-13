Два человека погибли в Мьянме при взрыве бомбы в пункте проверки на коронавирус

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще четыре пострадали из-за взрыва бомбы в одном из пунктов проверки на коронавирус в центральной части Мьянмы. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Взрыв произошел в поселении Аунмьетазан недалеко от города Мандалай. Среди погибших и раненых есть как сотрудники мьянманской службы безопасности, так и мирные жители. Пострадавшие отправлены на лечение в местный военный госпиталь.

Полиция разыскивает подозреваемых в организации взрыва.

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что в минувшие выходные почти 50 мьянманских военных и полицейских были убиты в штате Чин и регионе Магуэй во время двух нападений гражданских сил сопротивления.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более тысячи человек.