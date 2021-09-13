Прокуратура проверит школу в Самаре после сообщений о некачественном питании в столовой

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку в школе №116 Самары после сообщений родителей в соцсетях о некачественном питании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на прошлой неделе в школе несколько раз вылавливали пауков из супа, который подавали ученикам четвертого класса на обед.

"По информации, распространенной в Интернете, о ненадлежащем качестве питания в МБОУ школа №116 прокуратурой Железнодорожного района города Самары проводится проверка. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора", - сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратура отметили, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении.

В городском департаменте образования сообщили, что проведут собственную проверку, у директора школы запрошена объяснительная записка. "Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе №116 взят на контроль. Будет проведена выездная проверка. Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации", - отметили в профильном департаменте.