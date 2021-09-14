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Водоснабжение Макарова на Сахалине восстановили после аварии

В результате циклона на юге региона ранее сошли селевые потоки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ремонтники во вторник днем устранили прорыв на сетях водоснабжения в городе Макарове на Сахалине. Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"Вода есть, все работает", - рассказали в мэрии.

В выходные в результате циклона на юге Сахалина сошли селевые потоки. Для недопущения попадания загрязненной воды в централизованную систему водоснабжения было перекрыто водоснабжение города Макарова. Для местных жителей осуществляли подвоз питьевой воды. Вечером 13 сентября систему перезапустили, вода начала поступать в дома, но уже утром 14 сентября из-за прорыва на сетях ее снова пришлось частично перекрыть.

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