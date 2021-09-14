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На Кубани разлился мазут в море

Площадь загрязнения - 450 кв. м

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Разлив мазута произошел в Темрюкском районе Краснодарского края в порту Тамань, площадь загрязнения Черного моря составляет 450 кв. м., ведется устранения последствий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"Темрюкский район, порт Тамань. [Там] при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. Удаление от береговой линии - около 5 км. Площадь поверхности загрязнения Черного моря - около 450 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разлив локализован, нефтепродукт собирают.

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