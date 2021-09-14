Прокуратура КЧР проверит данные о недозволенных методах воспитания в школе Учкекена

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры проверят информацию о недозволенных методах воспитания одного из учителей школы в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратурой Малокарачаевского района организовано проведение проверки по размещенной в СМИ информации о применении недозволенных методов воспитания педагогом Учкекенской средней школы в отношении учащегося девятого класса", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее в СМИ появилась информация, что школьник поссорился с одноклассницей, после чего учительница заставила его извиняться на коленях.