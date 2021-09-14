Глава Якутии отменил режим ЧС регионального характера

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев снял во вторник режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом он сообщил в начале церемонии торжественного вручения наград гражданам, внесшим значительный вклад в борьбу с лесными пожарами в регионе.

"Главное, что сегодня пожары нигде на территории республики не угрожают людям, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. И поэтому сегодня своим указом я снял уже чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики", - сказал Николаев.

Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки, установившейся из-за жаркой погоды, был введен 23 июня. Как добавили в пресс-службе регионального правительства, такое решение было принято в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой режима ЧС в лесах муниципального характера Вилюйской, Центральной, Заречной групп районов.

Как ранее сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, в Якутии действует 17 пожаров на площади 163 170 га. По данным на утро вторника, всего в регионе за сутки было ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади 22 396 га. На тушении задействовано 500 человек и 85 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным властей, площадь всех природных пожаров в Якутии, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.