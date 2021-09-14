В центре Екатеринбурга полностью восстановили энергоснабжение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение в центре и юго-западном районе Екатеринбурга полностью восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Урал".

"Все потребители "запитаны", восстановлено электроснабжение по резервным схемам. <…> Это и центральная часть города, и юго-западная", - сказали в пресс-службе.

В компании также сообщили, что центр города остался без света из-за незаконной вырубки леса.

"В результате осмотра специалистами "Россети Урал" отключившейся сегодня кабельно-воздушной линии 110 кВ в юго-западном лесопарке было выявлено повреждение воздушного участка высоковольтной линии в результате несанкционированной вырубки леса в охранной зоне ЛЭП. <…> Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Отмечается, что оценка ущерба будет дана позднее.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ, в результате аварии на линии без света осталось 27,6 тыс. жителей и 85 учреждений соцсферы. По их данным, обесточивание произошло в результате аварийного отключения высоковольтной линии 110 кВ и двух подстанций 110кВ на территориях Октябрьского и Верх-Исетского районов города.

В новость были внесены изменения (12:17 мск) - добавлена причина инцидента.